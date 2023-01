Déclaration des Azerbaïdjanais du monde sur l’acte terroriste contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

Les Azerbaïdjanais du monde ont publié une déclaration sur l’acte terroriste commis contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en République Islamique d’Iran.

L’AZERTAC présente le texte intégral de la déclaration.

« Nous, les Azerbaïdjanais résidant à l’étranger, sommes profondément attristés par l’attaque armée commis le 27 janvier 2023, vers 08h30, heure de Bakou, contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran, dans laquelle un Azerbaïdjanais a été tué et deux autres blessés. Tous les Azerbaïdjanais du monde considèrent cet incident comme un acte terroriste organisé par les services secrets iraniens, chaque Azerbaïdjanais condamne les auteurs de cette attaque perfide et les crimes sanglants et déclare ne pas croire aux fausses informations diffusées pour détourner l’attention. Cet incident sanglant défie la logique et l’humanité.

Nous sommes extrêmement préoccupés par la violation continue des droits des 40 millions de nos compatriotes résidant en Azerbaïdjan du Sud et par l’absence de garanties de l’inviolabilité de toute mission diplomatique en Iran, ou de toute personne qui s’y trouve.

Nous attirons l’attention de la communauté internationale sur la situation dans la région et l’appelons à lutter contre la perpétration de crimes contre l’humanité.

Nous portons à l’attention de l’ONU, de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et de leurs organismes, ainsi que toutes autres organisations internationales et régionales compétentes, les informations sur cet acte terroriste qui entrave la paix et la stabilité dans la région, et les appelons à prendre des mesures urgentes sur la plan juridique et politique pour empêcher les services secrets iraniens de commettre des actes criminels aussi graves.

Nous devons souligner que nous avons déjà été témoins des actes illégaux que l’Iran et l’Arménie commettaient de manière constante à l’intérieur des frontières de l’Azerbaïdjan. Par exemple, 27 citoyens iraniens ont récemment emprunté la route de Latchine pour rejoindre les séparatistes du Karabagh à des fins inconnues, et l’Arménie et l’Iran n’ont encore fait aucune déclaration à ce sujet.

Nous rendons hommage aux victimes de cet acte terroriste et condamnons les actions illégales de la République islamique d’Iran contre l’Azerbaïdjan, qui a été confronté maintes fois à des actes terroristes de toutes sortes de l’Arménie.

Nous exigeons que les responsables de crimes contre la paix et l’humanité dans la région soient traduits en justice dans les plus brefs délais et nous attendons de la communauté internationale qu’elle adopte une position juste. »