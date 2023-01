L’Organisation mondiale du tourisme annonce les gagnants du défi « Awake Tourism Challenge »

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

L’Organisation mondiale du tourisme a fait connaître les vainqueurs de son défi « Awake Tourism Challenge », valorisant les start-up qui réinventent le secteur dans toutes les régions du monde, selon le site web de l’OMT.

C’était la deuxième édition du concours mondial de start-up organisé par l’OMT et axé sur les objectifs de développement durable (ODD). Les candidats ont été évalués d’après leur aptitude à contribuer au développement d’un secteur du tourisme inclusif, résilient et durable, dans six grandes catégories thématiques : Implication de la population locale ; Économie verte, économie bleue ; Création de capital sur un mode écologique et durable ; La technologie touristique au service de l’intérêt général ; L’éducation dans le domaine du tourisme ; Autonomisation des femmes.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Les start-up de tourisme ont la capacité et la souplesse voulues pour transformer le secteur en l’alignant sur les objectifs de développement durable. Les gagnantes du défi de l’OMT ‘Awake Tourism Challenge’ ont toutes le potentiel de nous aider à bâtir un secteur plus inclusif et plus résilient ; nous allons les accompagner au fur et à mesure qu’elles grandiront en taille et en influence. »

Plus de 2 000 candidatures en provenance de 120 pays du monde ont été reçues, principalement d’Europe, des Amériques et d’Afrique, suivies de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Parmi ces candidatures, un jury d’experts a sélectionné les 30 finalistes, puis les 15 lauréats.