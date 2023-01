Le Centre pédagogique de l’ICESCO au Tchad organise une session de formation sur l’élaboration des projets de développement

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

Le Centre pédagogique régional de l’ICESCO à N’Djamena a lancé, lundi 30 janvier 2023, les travaux de la session de formation sur l’élaboration des projets de développement et l’établissement des partenariats, organisée en coopération avec le Bureau mondial du partenariat et des études et sous l’égide du Ministère tchadien de la Culture et de l’Entrepreneuriat, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Dr Ali Mohamed Qamar, Directeur du Centre pédagogique régional de l’ICESCO au Tchad, a indiqué que cette session de formation de deux jours s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ICESCO pour soutenir et accompagner les politiques de la République du Tchad visant à développer le potentiel des jeunes, à renforcer leurs capacités, à les former, à leur offrir des opportunités d’emploi et à les encourager à l’entrepreneuriat, en soulignant que le Centre organisera d’autres sessions au profit des étudiants originaire de la région de N’Djamena ou d’Abéché.

Pour sa part, Dr Hussein Ezzo, représentant du Bureau mondial du partenariat et des études, a remercié le Centre pédagogique régional de l’ICESCO au Tchad pour ses efforts déployés aux fins de formation des jeunes, en précisant que le Bureau a supervisé la formation de plus d’un mille jeunes hommes et femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat, et financera les vingt projets à soumettre par les bénéficiaires de la formation.

La formation, qui a profité à 80 participants hommes et femmes, vise à les initier aux systèmes d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des projets de développement, ainsi qu’à l’établissement des partenariats par l’entrepreneuriat.