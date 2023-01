Les exportations de pétrole et de produits pétroliers ont constitué 19,4 milliards de dollars l’an dernier

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

26 millions 24,2 mille tonnes de pétrole brut et de produits pétroliers à base de minéraux bitumineux ont été exportées depuis l’Azerbaïdjan en 2022. Le coût total du pétrole et des produits pétroliers exportés en un an a été de 19 milliards 483,6 millions de dollars américains, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Il est à noter que 27 millions 116 mille tonnes de pétrole brut et de produits pétroliers avaient été exportées depuis l’Azerbaïdjan au cours de l’année précédente et le coût total de ces exportations s’était chiffré à 13 milliards 218,9 millions de dollars.