Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et russe discutent de la situation autour de la route de Latchine

Bakou, 1er février, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie, MM. Djeyhoun Baïramov et Sergueï Lavrov, se sont entretenus par téléphone mardi soir.

Lors de la conversation téléphonique, les discussions ont porté sur les relations bilatérales existantes entre l’Azerbaïdjan et la Russie, les mesures visant à assurer la paix et la stabilité dans la région, y compris la situation actuelle sur la route de Latchine.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a regretté que les soldats russes de maintien de la paix, en violation de la déclaration trilatérale, n’aient pas encore respecté les demandes des manifestants de mettre fin à l’utilisation abusive de la route de Latchine et aux opérations économiques illégales sur les terres azerbaïdjanaises, où le contingent russe de maintien de la paix avait été déployé. Il a mentionné que les prétentions sur le blocus et la situation humanitaire sont sans fondement.

Djeyhoun Baïramov a fait savoir à son homologue russe que bien que l’Arménie ait maintenu les territoires azerbaïdjanais sous occupation pendant 30 ans, l’Azerbaïdjan avait avancé une proposition peu après la guerre pour établir et normaliser les relations avec l’Arménie, avait déployé des efforts pour parvenir dans un court laps de temps à un accord sur la délimitation, l’ouverture des lignes de transport et de communication et le traité de paix avec l’Arménie. Il a ajouté que malgré cela, les provocations arméniennes empêchaient le processus.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.