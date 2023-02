Le président Ilham Aliyev s’entretient par visioconférence avec le ministre turc de l’Education nationale et un groupe de parlementaires turcs  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 1er février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu le 1er février, par visioconférence, avec le ministre de l’Education nationale de la République de Türkiye, Mahmut Ozer, et un groupe de membres de la Grande Assemblée nationale de Türkiye.

La raison de l’organisation en visioconférence de la réunion est le résultat positif au test de dépistage du COVID-19 chez les membres de la délégation turque.

Notant que les relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye se développent avec succès dans tous les domaines, le chef de l’Etat a évoqué l’importance de la visite de Mahmut Ozer et d’un groupe de parlementaires turcs et dit espérer que cette visite contribuerait à étendre encore davantage les relations entre les deux pays.

Déclarant que de grandes réalisations avaient été réalisées en matière de coopération dans le domaine de l’éducation, le président Ilham Aliyev a dit que la création d’une université conjointe azerbaïdjano-turque, comme convenu par les chefs d’État des deux pays, revêtait une grande importance.

Mahmut Ozer a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et demandé de lui transmettre les siennes.

Mahmut Ozer a exprimé ses condoléances au président Ilham Aliyev pour le meurtre du chef du service de sécurité Orkhan Askerov lors d’un acte terroriste commis dans le bâtiment de l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan à Téhéran.

Le chef de l’Etat a présenté sa gratitude pour les condoléances. Le président Ilham Aliyev a souligné que le terroriste avait été neutralisé grâce à l’héroïsme d’un autre agent de sécurité de l’ambassade, et ainsi l’attaque de la personne armée contre les autres employés de l’ambassade et les membres de leurs familles avait été empêchée. Le chef de l’Etat a souligné que cet acte terroriste faisait l’objet d’une enquête approfondie par l’Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a souligné que bien que le processus de l’acte terroriste commis par cette personne dans le bâtiment de l’ambassade ait pris beaucoup de temps, aucune mesure sérieuse n’avait été prise par la police et les forces de sécurité iraniennes.

Félicitant une fois de plus l’Azerbaïdjan pour la victoire dans la Seconde guerre du Karabagh, le ministre turc a déclaré que les peuples des deux pays s’étaient toujours soutenus dans les temps les plus difficiles.

Affirmant que les relations entre les deux pays dans le domaine de l’éducation se développaient très rapidement ces dernières années, Mahmut Ozer a dit que la Türkiye était ravie de partager son expérience avec l’Azerbaïdjan en la matière.

Au cours de la réunion, le ministre turc a exprimé sa gratitude à l’Azerbaïdjan, en tant qu’État membre de l’Organisation des États turciques, pour son soutien dans le processus d’obtention du statut d’observateur de la République turque de Chypre du Nord auprès de l’organisation lors de son sommet tenu à Samarcande.