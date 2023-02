La conjonction d’une série de crises devrait avoir un impact énorme sur les enfants en 2023, selon l’UNICEF

Bakou, 1er février, AZERTAC

La conjonction d’une série de crises devrait avoir un impact énorme sur les enfants en 2023, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

La guerre en Ukraine a entraîné des prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie, la faim dans le monde et l'inflation - voilà un exemple de la façon dont les crises, qui touchent des millions de personnes dans le monde, y compris des enfants, ont un effet les unes sur les autres.

Le rapport « Perspectives pour les enfants en 2023 : une perspective mondiale » examine également une série d'autres domaines importants, de l'impact continu de la pandémie de Covid-19 à la fragmentation de l'Internet, en passant par l'urgence climatique. Voici huit idées contenues dans l'étude.

1) La pandémie a une incidence durable, mais les percées en matière de santé offrent de l'espoir

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité d'une sécurité sanitaire mondiale solide et de nombreux pays sont toujours à risque. Malheureusement, ce sont les enfants qui sont souvent les plus vulnérables – sinon au virus lui-même, du moins à ses nombreux impacts.

Dans le même temps, la pandémie a stimulé des progrès remarquables dans le développement de vaccins et les réformes des systèmes de santé mondiaux. En 2023, il est essentiel que le monde continue de renforcer l'architecture sanitaire dans le monde.

2) Les efforts pour maîtriser l'inflation ont un impact imprévu sur la pauvreté des enfants

La flambée des prix a été l'histoire économique de l'année et, sans surprise, ses répercussions peuvent peser lourdement sur les familles et les enfants. Les tentatives visant à maîtriser la hausse des prix peuvent également avoir de graves conséquences, comme le ralentissement de la croissance économique et la réduction des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes.

L'action des gouvernements pour étendre et protéger les avantages sociaux, protège les plus vulnérables des impacts de l'austérité économique.

3) L'insécurité alimentaire et nutritionnelle devrait perdurer

L'insécurité alimentaire a augmenté en raison d'événements météorologiques extrêmes, de goulots d'étranglement dans les principales chaînes d'approvisionnement et de conflits, comme la guerre en Ukraine.

À mesure que les prix augmentent, les familles du monde entier ont de plus en plus de mal à nourrir leurs enfants et cela devrait continuer en 2023.

Rendre les systèmes alimentaires mondiaux plus résilients est un moyen d'atténuer ce problème.

4) Les crises énergétiques causent des dommages immédiats, mais l'accent sur la durabilité promet un avenir plus vert

Pour des milliards de personnes, la hausse des prix de l'énergie augmente fortement le coût de la vie et les perspectives pour 2023 sont incertaines.

Cette situation incite à se concentrer encore plus sur la transition vers des sources d'énergie propres et durables, avec le potentiel de créer de nouveaux emplois pour les jeunes.

Cependant, beaucoup d'entre eux ne se sentent pas préparés à ces nouvelles carrières. La préparation des jeunes demandeurs d'emploi avec des opportunités de formation doit donc être un élément essentiel de tout programme d'énergie verte.

5) Axer sur le financement climatique et l'allègement de la dette des pays en développement

Les pays en développement sont confrontés à de multiples défis alors qu'ils tentent de se remettre de la pandémie, de faire face à la crise climatique et de faire face au stress économique, mais le soutien financier à ces pays n'augmente pas pour autant afin de répondre à leurs besoins croissants.

Sans réformes pour débloquer des financements supplémentaires pour le développement, les ressources seront de plus en plus rares et les besoins urgents ne seront pas satisfaits. C'est une mauvaise nouvelle pour les enfants.

6) La démocratie menacée mais les mouvements sociaux pourraient promouvoir le changement

La démocratie a été de plus en plus menacée ces dernières années, et elle continuera d'être remise en cause en 2023. L'instabilité politique peut conduire à des changements sociaux positifs, mais elle peut aussi laisser la porte ouverte à des dirigeants autoritaires.

En 2023, il est probable que les jeunes joueront un rôle encore plus important dans les mouvements sociaux, que ce soit dans l'action pour le climat, la santé mentale, l'éducation ou l'égalité des sexes. Leur plaidoyer sera puissant et contribuera à l'élan du changement.

7) L'antagonisme accru complique les efforts pour aider les enfants

Dans une atmosphère de polarisation croissante, le multilatéralisme devient plus difficile. Actuellement le nombre d'enfants dans le besoin est à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale et un monde divisé a peu de chances de conduire à des résultats positifs pour ces enfants.

Une meilleure coopération internationale est nécessaire pour que les organisations multilatérales soient en mesure de relever les défis auxquels sont confrontés les enfants ; il existe encore des possibilités de mettre de côté les tensions, de trouver un terrain d'entente et de donner la priorité au bien-être des enfants.

8) L’Internet devient moins ouvert et plus fragmenté

Des facteurs technologiques, commerciaux et politiques fragmentent le Web en îlots isolés de connectivité et de gouvernance.

Les enfants sont particulièrement touchés car ils dépendent fortement d'Internet pour leur éducation et leurs interactions sociales. En 2023, nous verrons probablement des efforts pour promouvoir un Web libre, inclusif et sécurisé. Toutes les opportunités de créer un avenir numérique qui profite aux enfants doivent être saisies.