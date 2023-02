Ilham Aliyev : Le création d’une université conjointe azerbaïdjano-turque revêt une grande importance

Bakou, 1er février, AZERTAC

« Les relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye se développent avec succès dans tous les domaines. La visite du ministre turc de l’Education nationale et d’un groupe de parlementaires turcs contribuera à étendre encore davantage les relations entre nos deux pays », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors d’une réunion en visioconférence avec le ministre turc de l’Education nationale, Mahmut Ozer, et un groupe de membres de la Grande Assemblée nationale de Türkiye.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que de grandes réalisations avaient été obtenues en matière de coopération dans le domaine de l’éducation, ajoutant que la création d’une université conjointe azerbaïdjano-turque revêt une grande importance.