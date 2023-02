Le président Ilham Aliyev : L’acte terroriste commis contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran fait l’objet d’une enquête approfondie par l’Azerbaïdjan

Bakou, 1er février, AZERTAC

« L’acte terroriste commis dans le bâtiment de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran fait l’objet d’une enquête approfondie par l’Azerbaïdjan », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une réunion en visioconférence avec le ministre turc de l’Education nationale, Mahmut Ozer, et un groupe de membres de la Grande Assemblée nationale de Türkiye.

Le président Ilham Aliyev a souligné que bien que le processus de l’acte terroriste commis par cette personne dans le bâtiment de l’ambassade ait pris beaucoup de temps, aucune mesure sérieuse n’avait été prise par la police et les forces de sécurité iraniennes. Le président Ilham Aliyev a fait savoir que le terroriste avait été neutralisé grâce à l’héroïsme d’un agent de sécurité de l’ambassade, et ainsi l’attaque de la personne armée contre les autres employés de l’ambassade et les membres de leurs familles avait été empêchée.

Le ministre turc a exprimé ses condoléances au président Ilham Aliyev pour la mort du chef du service de sécurité Orkhan Askerov lors de l’acte terroriste commis dans le bâtiment de l’ambassade.