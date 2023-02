L’ICESCO participe à la 17ème session de la Conférence de l’Union Parlementaire des États membres de l’OCI

Bakou, 1er février, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé à la 17ème session de la Conférence de l’Union Parlementaire des États membres (UPCI) de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), tenue au Centre international des conférences à Alger, sous le thème : « Le monde musulman et les enjeux de la modernisation et du développement », dont les travaux ont été clôturés lundi 30 janvier 2023, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de cette session, la « Déclaration d’Alger » et ses propositions concernant le règlement des différends entre les pays islamiques ont été adoptées, et a été approuvée la demande d’adhésion du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, de la Conférence parlementaire internationale et de l’Association des secrétaires généraux des Parlements arabes à l’UPCI en tant qu’observateur.

La session, présidée par Dr Ibrahim Boughali, Président de l’Assemblée populaire nationale algérienne (APN), a vu l’élection des membres du bureau, la Malaisie ayant remporté le poste de vice-président de l’Union pour le groupe asiatique, et la République de Côte d’Ivoire pour le groupe africain.

L’ICESCO a été représentée à la session par Mme Amira ElFadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, et M. Nassim Mohand, expert au Secteur de la Culture et de la Communication, qui se sont réunis avec les représentants de plusieurs des parlements africains, pour examiner le développement de la coopération entre l’ICESCO et ces pays dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Les représentants de l’ICESCO se sont également rendus au siège de la Commission nationale algérienne pour l’éducation, la culture et les sciences, et ils ont passé en revue les principaux programmes et projets mis en œuvre par l’ICESCO dans ses domaines de compétence, et discuté des moyens de renforcer la coopération entre l’Organisation et les parties compétentes en Algérie, en coordination avec la Commission nationale algérienne.