Le mémorandum d’entente sur la coopération pétrolière et gazière signé entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie a été approuvé

Bakou, 1er février, AZERTAC

Le mémorandum d’entente sur la coopération pétrolière et gazière signé entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire à Alger le 29 novembre 2022 a été approuvé.

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret à cet égard.

Selon le décret, après l'entrée en vigueur du mémorandum d’entente, le ministère azerbaïdjanais de l'Énergie assurera la mise en œuvre de ses dispositions.

Dans le même temps, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères notifiera au gouvernement algérien que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du mémorandum d’entente ont été achevées.