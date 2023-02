Le président Ilham Aliyev reçoit la sous-secrétaire d’Etat adjointe américaine à la diplomatie énergétique MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 2 février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 2 février, la sous-secrétaire d’Etat adjointe américaine à la Diplomatie énergétique, Laura Lochman.

Le président Ilham Aliyev a remercié la délégation américaine de sa participation à la 9e réunion des ministres au sein du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional à Bakou.

Le chef de l’Etat a noté que de bons résultats avaient été obtenus en termes de mise en œuvre des tâches fixées lors de la réunion de l’année dernière. Le président azerbaïdjanais a attiré l’attention sur le fait que de nouvelles tâches et instructions ont été définies pour la diplomatie énergétique azerbaïdjanaise et s’est dit convaincu que des discussions efficaces auraient lieu lors de la 9e réunion ministérielle dans le cadre du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional.

Le président Ilham Aliyev a souligné que les bases jetées par le Corridor gazier méridional créait des opportunités favorables pour la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Notant que l’Azerbaïdjan disposait d’un grand potentiel d’énergie renouvelable dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, ainsi que sur terre, y compris les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, le président Ilham Aliyev a évoqué, à cet égard, l’importance de tenir la première réunion ministérielle dans le cadre du Conseil consultatif sur l’énergie verte et la première réunion du Comité directeur sur la mise en œuvre de l’« Accord de partenariat stratégique dans le domaine du développement et du transport de l’énergie verte » entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois. Le président Ilham Aliyev a déclaré que les deux événements se complétaient.

Laura Lochman a souligné l’importance de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional à Bakou, affirmant que l’Azerbaïdjan apportait une grande contribution à l’approvisionnement énergétique des pays européens via le Corridor gazier méridional.

Elle a dit que de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l’hydrogène vert, avaient émergé sur les bases créées par le Corridor gazier méridional, ajoutant que l’Azerbaïdjan jouait un rôle important dans la mise en œuvre de ces projets.

La sous-secrétaire d’Etat adjointe américaine a exprimé ses félicitations pour l’accord de partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie verte signé par les gouvernements de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Hongrie et de la Roumanie.

Le soutien continu des États-Unis au projet de Corridor gazier méridional a été salué et la coopération énergétique fructueuse entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan a été soulignée lors de la rencontre.

La délégation américaine a présenté ses sincères condoléances pour le meurtre d’un citoyen azerbaïdjanais lors de l’attaque terroriste contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran.