L'OCI condamne la profanation du Saint Coran et appelle à une action commune pour arrêter sa récurrence

Bakou, 2 février, AZERTAC

L’Organisation de Coopération Islamique (OCI) a convoqué une réunion extraordinaire ouverte de son Comité Exécutif à son siège de Jeddah mardi, Le 31 janvier 2023, pour exprimer l’attitude unifiée de l’Organisation à l’égard de brûler des copies du Saint Coran en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, ainsi que pour discuter des actions que l’organisation peut être prise contre les auteurs de viles violations d’Islamophobie. Au cours de la réunion, le Secrétaire général de l’organisation, Hussein Ibrahim Taha, a réitéré son insatisfaction face aux actions provocatrices des militants d’extrême droite, soulignant que ces actes étaient criminels et délibérément commis pour cibler les musulmans, insultant leur religion, valeurs et symboles sacrés. Les gouvernements concernés doivent prendre des mesures punitives drastiques, d’autant plus que de telles provocations ont été commises à plusieurs reprises par des extrémistes de droite dans leurs propres pays. Le Secrétaire général a déclaré que de tels actes délibérés de brûler le Coran et d’abuser de la position du Prophète Muhammad ne devraient pas être considérés comme de simples incidents transitoires d’islamophobie. C’était une insulte directe à 1,6 milliard de musulmans. Hussein Taha a également appelé toutes les parties prenantes et parties à prendre des mesures fermes pour empêcher de telles provocations à l’avenir, selon le site web de l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Pour sa part, le Représentant permanent de l’Arabie saoudite auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Saleh al-Suhaybani, a souligné que le Royaume d’Arabie saoudite, par sa présidence du Sommet islamique et du Comité exécutif, espère que cette réunion développera un mouvement commun et prendra une position islamique unifiée dans le cadre de l’OCI pour arrêter ces actes vils et activer le rôle de l’Observatoire de l’islamophobie et déplacer les bureaux de l’organisation à l’étranger pour travailler dans cette direction. Il a noté que la réunion est venue pour examiner la récurrence des actes odieux et pour exprimer des attitudes unifiées contre le processus et la profanation de la récente brûlure du Saint Coran, qui dans son ensemble constituait une provocation de millions de sentiments musulmans, a alimenté la sédition et servi les défenseurs extrémistes. Il a souligné que de tels actes ignobles ne pouvaient être considérés que comme insultants et méprisants pour tous les musulmans. principes et valeurs humains, moraux et religieux de tous les peuples aimant la paix et la coexistence, La récurrence de tels actes nulle part ne soulève de nombreuses questions sur la réticence de certains gouvernements à réduire l’islamophobie et leur incapacité à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux provocations et les punir pour des raisons de liberté d’opinion ces libertés se rétrécissent dans d’autres domaines que nous connaissons tous. Il a expliqué que le Royaume a condamné et rejeté sans équivoque ces actions provocatrices de millions de musulmans dans diverses parties du monde, notant que le Royaume renouvelle sa position cohérente pour diffuser les valeurs tolérantes de l’Islam basées sur le dialogue, la coexistence et le rejet de toutes les causes, l’extrémisme et la haine. Il a appelé le délégué saoudien à entreprendre un travail qualitatif et sérieux à travers l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et ses organes subsidiaires pour mettre en évidence le rôle central joué par l’islam dans le développement et la prospérité de nombreux peuples et civilisations à travers l’histoire et pour promouvoir le message du ciel destiné à ces peuples à travers l’organisation d’expositions culturelles et l’adoption d’événements influents. A son tour, le Représentant permanent de la République de Turquie auprès de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), l’Ambassadeur Mohamed Metin Iker, a déclaré que la Turquie a fermement condamné les récentes attaques vicieuses contre le Saint Coran à Stockholm (21 janvier), La Haye (22 janvier) et Copenhague (27 janvier).

Il a noté que le fait que les autorités suédoises n’aient pas pris les précautions nécessaires contre l’attaque de Mus'haf al-Sharif le 21 janvier avait entraîné des attaques similaires aux Pays-Bas et au Danemark par la suite. Le Représentant permanent de la Turquie a averti que "la haine contre l’islam a atteint un niveau alarmant dans de nombreuses parties du monde, en particulier en Europe", ajoutant : "Nous observons avec une profonde préoccupation comment les politiciens de droite utilisent la rhétorique islamophobe et xénophobe dans leur programme étroit, et le recours à ce populisme ouvre la voie à des attaques racistes contre les musulmans." Le diplomate turc a souligné que « les tentatives d’offenser la sainteté du Saint Coran et d’autres valeurs et symboles sacrés islamiques, y compris le Saint Prophète de Dieu, sous couvert de liberté d’expression, sont incompatibles avec l’esprit de certains documents juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». Le Pacte international énonce clairement à l’article 19 que le droit à la liberté d’expression "comporte des devoirs et des responsabilités spéciaux envers autrui, notant que l’article 19 contient également l’obligation de ne pas commettre d’actes de haine et d’éviter d’inciter les gens à la violence. Il a souligné que l’OCI et ses Etats membres ont la responsabilité morale et politique d’agir collectivement et de démontrer une position commune contre la profanation récente du Saint Coran. Il a appelé les ambassadeurs des Etats membres de l’Organisation dans les capitales où il y a eu des actes odieux contre le Saint Coran et d’autres symboles islamiques saints à faire des efforts collectifs envers les parlements nationaux, les médias, les organisations de la société civile et les institutions gouvernementales pour contrer ces actes. Il a également appelé les missions de l’Organisation à New York, Genève et Bruxelles à prendre l’initiative de lutter contre ces actes islamophobes et leurs symboles sacrés à travers les organisations internationales compétentes qui ont accrédité ces missions. Il a encouragé le renforcement de l’Observatoire de l’islamophobie de l’OCI afin de communiquer efficacement avec les partenaires internationaux et de mieux suivre les questions de l’islamophobie.