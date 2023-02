Le président Klaus Iohannis : La Roumanie est prête à approfondir son partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 2 février, AZERTAC

« La Roumanie et l’Azerbaïdjan entretiennent de bonnes relations diplomatiques et politiques depuis 30 ans. En 2022, une très forte impulsion a été donnée à cela et le président azerbaïdjanais a effectué une visite à Bucarest. Au cours de cette visite, le 17 décembre, un accord de partenariat stratégique a été signé entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois dans le domaine du développement et du transport de l’énergie verte », a dit le président roumain Klaus Iohannis dans sa déclaration à la presse conjointe avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Klaus Iohannis a fait savoir que la Roumanie était prête à approfondir le partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan et à mettre en œuvre des projets régionaux d’importance stratégique, à coopérer dans les domaines de l’énergie, du commerce, de l’investissement, de la numérisation et de l’agriculture.