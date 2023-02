Le président azerbaïdjanais : Nous parlons déjà de l'expansion du Corridor gazier méridional

Bakou, 3 février, AZERTAC

La sécurité énergétique est à la fois une question de sécurité nationale. Nous travaillons à construire de nouveaux itinéraires et à attirer de nouvelles ressources. Maintenant, nous voyons que c'est plus important que jamais, a indiqué le président de la République Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

« C'est bien que nous fassions tout à temps et que nous n'ayons pas perdu de temps. Il y a eu quelques retards dans la mise en œuvre du Corridor gazier méridional. Mais dans l'ensemble, nous avons essayé de le terminer le plus tôt possible. Maintenant, nous parlons déjà de son expansion », a déclaré le chef de l'État.