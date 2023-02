Ilham Aliyev : Nous sommes prêts pour une diversification continue de notre approvisionnement énergétique

Bakou, 3 février, AZERTAC

Le Corridor gazier méridional a été mis en service un peu plus de deux ans avant. Aujourd'hui, nous parlons déjà d'étendre le TANAP de 16 à 30 milliards de mètres cubes, et le TAP de 10 à 20 milliards de mètres cubes, a fait savoir le chef de l’Etat Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

« Nous parlons également de sources d'énergie alternatives. C'est en fait une indication de la diversification continue de notre approvisionnement énergétique. Nous y sommes prêts », a déclaré le président azerbaïdjanais.