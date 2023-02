Le président Ilham Aliyev : Nous avons des ressources, une volonté politique mutuelle et un haut niveau de confiance pour augmenter nos exportations de gaz vers l’Europe

Bakou, 3 février, AZERTAC

« L’année écoulée a été marquée d’un événement important et qui démontre notre engagement commun envers la sécurité énergétique », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention à la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte, vendredi 3 février à Bakou.

A cet égard, le chef de l'Etat a mis en valeur l’importance du « mémorandum d'entente de partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie entre l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et la République d'Azerbaïdjan » qu’il avait signé conjointement avec la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, à Bakou le 18 juillet 2022. Le président de la République a dit : « Il s’agit en fait d’une feuille de route claire pour nos projets futurs. Nous prévoyons de doubler nos exportations de gaz vers l’Europe d’ici 2027. C’est possible parce que nous avons des ressources, une volonté politique mutuelle et un niveau de confiance très élevé ».