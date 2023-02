Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par la commissaire européenne à l’Energie  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 3 février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, vendredi 3 février, une délégation conduite par la commissaire européenne à l’Energie, Kadri Simson, ayant participé à la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et à la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte à Bakou.

Le chef de l’Etat a exprimé sa gratitude à Kadri Simson pour sa participation aux réunions. Le président Ilham Aliyev a souligné l’importance du mémorandum d’entente de partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie signé entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne lors de la visite de Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en Azerbaïdjan en juillet dernier.

Le président de la République a souligné que conformément au document sur le partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie signé entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, son pays avait l’intention d’augmenter la production de gaz d’ici 2027, ajoutant qu’il y avait des opportunités d’accéder à de nouveaux marchés grâce aux interconnexions établies entre les pays membres de l’UE.

Le président Ilham Aliyev a noté que la première réunion ministérielle sur l’énergie verte et une réunion ministérielle entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie se tiendraient dans le cadre du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional.

Soulignant que l’Azerbaïdjan disposait de vastes ressources en énergies renouvelables, le chef de l’Etat a déclaré que le document signé entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie ouvrait de grandes perspectives pour la livraison de l’électricité azerbaïdjanaise produite à partir de sources renouvelables sur le marché européen.

Le président azerbaïdjanais a dit espérer que de nouvelles initiatives et idées émergeraient à la suite des discussions qui se tiendront dans le cadre du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional.

Kadri Simson a exprimé sa gratitude pour le mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie signé entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne et a souligné que le rôle de l’Azerbaïdjan dans la satisfaction de la demande en gaz des pays membres de l’Union européenne et sa contribution à la sécurité énergétique étaient beaucoup appréciés. Elle a déclaré que le soutien et l’assistance de l’Azerbaïdjan étaient particulièrement appréciés dans les moments tendus en termes de sécurité énergétique dans l’UE. Kadri Simson a dit que l’UE était intéressée par l’expansion des relations avec l’Azerbaïdjan dans les domaines du gaz naturel et de l’énergie verte, et envisageait la possibilité de coopérer avec l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’électricité.

Au cours de l’entretien, les parties ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne dans divers domaines. L’accent a été mis sur l’importance de la contribution de l’Union européenne à la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et sur la portée du processus de paix de Bruxelles.