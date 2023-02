Le président azerbaïdjanais reçoit le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 3 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 3 février le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, participant à la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et à la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte à Bakou.

Le président de la République a rappelé sa visite d’État en Italie en 2020, ainsi que sa visite officielle en septembre de l’année dernière, évoquant avec plaisir ses rencontres avec le président italien et d’autres hauts responsables. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Italie se développait dans un esprit de partenariat stratégique sur la base des documents signés, ajoutant que le dialogue politique entre les deux pays était à un niveau élevé.

Il a été noté que la coopération entre l’Italie et l’Azerbaïdjan couvrait non seulement le domaine de l’énergie, mais aussi un large éventail de sphères, en particulier la coopération dans le domaine des sciences et de l’éducation. Il a été souligné que l’ouverture de l’Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou revêtait une grande importance conformément au document signé entre l’Université ADA et les universités italiennes.

Il a également été souligné que les entreprises italiennes travaillaient activement dans les territoires libérés de l’Azerbaïdjan. Il a été indiqué que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Italie se développait dans tous les domaines dans le cadre de l’amitié et de la compréhension mutuelle. L’importance du projet TAP, qui est une composante importante de la coopération énergétique entre les deux pays, a également été mise en valeur.

Le ministre italien a, pour sa part, remercié de l’avoir reçu et a souligné l’importance des discussions qui se tiennent dans le cadre de la réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional. Le ministre a souligné que les relations entre les deux pays revêtaient le caractère d’un partenariat stratégique, notant que l’Azerbaïdjan jouait un rôle important dans la sécurité énergétique de l’Italie.

Gilberto Pichetto Fratin a souligné l’importance d’accroître la capacité du projet TAP dans un proche avenir, déclarant que l’Italie était intéressée par l’augmentation des importations de gaz en provenance d’Azerbaïdjan. Le ministre a déclaré que l’Azerbaïdjan avait un grand potentiel d’énergie renouvelable et a souligné que les entreprises italiennes avaient l’intention de coopérer avec l’Azerbaïdjan dans le domaine concerné à l'avenir.

