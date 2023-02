Le président azerbaïdjanais : Nous n’augmentons pas seulement la production et l'exportation de gaz, nous élargissons également sa géographie

Bakou, 3 février, AZERTAC

Nos exportations de gaz naturel augmentent. Elles ont constitué environ 19 milliards de mètres cubes en 2021 et 22,6 milliards de mètres cubes l’année dernière. Cette année, nous prévoyons 24,5 milliards de mètres cubes d’exportations. Cela montre que le mémorandum d'entente signé avec la Commission européenne est mis en œuvre avec succès, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

« Nous n’augmentons pas seulement la production et l'exportation de gaz, nous élargissons également sa géographie. Je suis sûr qu’aujourd'hui les pays ayant rejoint le projet cueillent déjà les fruits. De plus, nous pourrons connecter plus de pays en Europe au projet avec d'autres interconnexions », a estimé Ilham Aliyev.