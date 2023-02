Ilham Aliyev : Nous économiserons des milliards de mètres cubes de gaz naturel dans les années à venir

Bakou, 3 février, AZERTAC

En Azerbaïdjan, nous mettons en œuvre deux projets d'investissement avec les sociétés Masdar et ACWA Power, dans le domaine de la production d'énergie solaire et éolienne. Leur capacité totale est de 470 mégawatts, a fait savoir Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

« Nous allons créer une centrale énergétique de 240 mégawatts dans la région de Djabraïl, libérée de l'occupation. Nous économiserons des milliards de mètres cubes de gaz naturel dans les années à venir », a déclaré le président Ilham Aliyev.