Le président Ilham Aliyev : Je suis sûr que la Roumanie et la Hongrie ne seront pas le dernier point d'énergie verte

Bakou, 3 février, AZERTAC

« Les énergies renouvelables font partie de nos projets. Nous avons convenu et signé un mémorandum d’entente avec trois grandes sociétés énergétiques pour produire de l’énergie éolienne et solaire d’une puissance de 25 gigawatts à terre et en mer. C'est un énorme potentiel », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

Soulignant l'importance de planifier les travaux relatifs à la pose d'un câble électrique sous la mer Noire, le chef de l'Etat a dit : « Cela devrait être lié à la demande en Europe. Ainsi, nous verrons notre coopération potentielle sur le continent européen. Je suis sûr que la Roumanie et la Hongrie ne seront pas le dernier point de l’énergie verte. »