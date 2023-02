La commissaire européenne : L’Azerbaïdjan a le potentiel de devenir exportateur d’énergies renouvelables vers l'UE

Bakou, 3 février, AZERTAC

« Notre intérêt pour les énergies renouvelables signifie que nous voulons étendre la coopération avec nos partenaires fiables au-delà du gaz. Le lancement du nouveau Conseil consultatif sur l’énergie verte manifeste bien l’accord entre les partenaires aujourd’hui pour s’engager dans cette nouvelle direction », a déclaré la commissaire européenne à l’Energie, Kadri Simson, lors de la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et de la 1ère réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte, tenues le 3 février à Bakou.

« Et le potentiel inexploité des énergies renouvelables en Azerbaïdjan, en particulier dans l'éolien offshore, est un fait bien connu. Donc, l’Azerbaïdjan possède le potentiel pour devenir l’exportateur d’énergies renouvelables et d’hydrogène vers l’UE. Et notre programme pour l’énergie aide déjà l’Azerbaïdjan à stimuler le déploiement et l’intégration de la capacité d’énergie renouvelable. L’UE met sur table sa technologie de savoir-faire et les investissements privés », a ajouté Kadri Simson.