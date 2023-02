Un groupe de voyageurs internationaux visite le Karabagh et le Zenguézour oriental

Fuzouli, 4 février, AZERTAC

Un groupe de 30 voyageurs internationaux provenant de 12 pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique, l’Allemagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, le Brésil et la Russie a entamé aujourd’hui une visite dans les régions du Karabagh et du Zenguézour oriental en Azerbaïdjan.

Cette visite montre une fois de plus que l’intérêt des voyageurs internationaux pour les destructions dans les zones libérées, ainsi que pour les travaux de reconstruction et de restauration et le processus de déminage menés ici a considérablement augmenté.

Au cours des deux dernières années, les grandes délégations des principaux réseaux de voyages internationaux, tels que ETIC, MTP, TCC, NomadMania et le Club de voyageurs de Türkiye, ont visité le Karabagh et le Zenguézour oriental à cinq reprises.

Comme lors des voyages précédents, le groupe de voyageurs internationaux est accompagné du célèbre voyageur azerbaïdjanais Mehradj Mahmoudov.

Le voyage est d'une grande importance en termes de promotion des territoires libérés azerbaïdjanais dans le cadre du tourisme noir.

Au cours de ce voyage de trois jours, des voyageurs de 12 pays visiteront les régions de Fuzouli, Khojavend, Choucha, Kelbedjer, Latchine, Zenguilan, Djabraïl et Aghdam, et seront témoins des atrocités commises par les Arméniens dans les territoires libérés.