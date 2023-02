Le président Ilham Aliyev adresse ses condoléances à son homologue turc Erdogan

Bakou, 6 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de condoléances au président Recep Tayyip Erdogan à la suite des nombreuses victimes et des destructions causées par le séisme dans la province de Kahramanmaras en Türkiye.

« Nous sommes profondément attristés par la nouvelle de nombreuses victimes et destructions causées par un puissant séisme qui s’est produit à Kahramanmaras et a été ressenti dans de nombreuses provinces de la Türkiye, pays frère. Nous sommes prêts à apporter toutes sortes d’aide en ces moments difficiles », lit-on dans le message.

Le chef de l’Etat a exprimé, en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses profondes condoléances à son homologue turc, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’au peuple frère de Türkiye, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le président Ilham Aliyev a également souhaité que les conséquences du séisme soient éliminées très prochainement.