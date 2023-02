La première vice-présidente azerbaïdjanaise présente ses condoléances au peuple turc

Bakou, 6 février, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur sa page Instagram officielle à la suite du puissant tremblement de terre survenu en Türkiye le 6 février.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris les conséquences du puissant séisme a frappé le sud-est de la Türkiye. Qu’Allah ait les âmes de ceux qui sont morts dans le désastre. Je présente mes sincères condoléances à leurs familles et proches. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et sinistrés. Je prie Allah le Très-Haut d’accorder la force et la patience à l’ensemble du peuple turc ! », lit-on dans la publication.