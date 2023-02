Le bilan du séisme en Türkiye s’alourdit à 912 morts

Bakou, 6 février, AZERTAC

Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a fait savoir que le dernier bilan, encore provisoire, du tremblement de terre qui a frappé la province de Kahramanmaras et les provinces voisines, fait état d’au moins 912 morts et 5 385 blessés, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Le Chef de l’État turc s’est exprimé, lundi, lors d’une conférence de presse tenue depuis le centre de la Direction de gestion des catastrophes et situations d’urgences (AFAD), à Ankara, où il se trouve pour coordonner et superviser les opérations.

Erdogan a d’abord présenté à nouveau ses condoléances aux familles et proches des victimes, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Il a ensuite partagé les dernières données concernant le bilan du séisme.

« A l’heure actuelle, 912 de nos concitoyens ont perdu la vie, et 5 385 autres ont été blessés », a-t-il annoncé, espérant que le bilan ne s’aggravera pas davantage, et soulignant qu’il s’agit d’une des plus importantes catastrophes rencontrées par la Türkiye ces dernières années.

« Après le séisme d'Erzincan de 1939, nous avons été secoués cette nuit à 04h17 par la plus grande catastrophe du dernier siècle », a-t-il rappelé.

Concernant les opérations de recherches et de secours, il a expliqué que « neuf mille secouristes effectuent actuellement des opérations de secours sur le terrain », ce chiffre augmente constamment, a-t-il précisé.

Il a par ailleurs rassuré en affirmant que toutes les institutions étatiques sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés.

Dix autres gouverneurs ont été missionnés pour assister les gouverneurs des 10 provinces touchées par le séisme.

Grâce à ces opérations, 2 470 personnes ont été secourues pour l'heure, s’est-il aussi réjoui.

Tout en précisant que 2 818 immeubles se sont effondrés pendant et après le tremblement de terre.

En plus des efforts développés par les institutions et organismes en Türkiye, une aide internationale est en train de s’organiser pour venir en aide aux autorités turques dans leurs travaux.

« Des contacts ont été établis avec notre pays pour des aides internationales. En dehors de l'OTAN et de l'UE, 45 pays nous ont adressés leurs propositions d'aides », a partagé le président turc.

Pour conclure, le Chef de l’État turc a appelé à l’unité de l’ensemble des 85 millions de citoyens turcs, invitant tous ceux qui veulent participer aux opérations de recherches et de sauvetage de le faire en coordination avec l’AFAD.

Un violent séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter, a frappé Pazarcik, lundi à 04h17 heure locale, dans la province de Kahramanmaras, dans le sud de la Türkiye.

Plusieurs répliques importantes ont été enregistrées depuis.