Le président azerbaïdjanais donne un coup de fil à son homologue turc

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné le 6 février un coup de fil au président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a déclaré que l'Azerbaïdjan avait été choqué et attristé par la nouvelle des nombreuses victimes et destructions causées par le séisme survenu en Türkiye.

Le président Ilham Aliyev a exprimé, en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan, aux familles des victimes et au peuple turc frère, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le président azerbaïdjanais a dit qu’il s’agissait d’une grande catastrophe et que l’Azerbaïdjan partage la douleur de la Türkiye. Le chef de l’Etat a souligné que l’Azerbaïdjan et la Türkiye sont toujours l’un à côté de l’autre.

Recep Tayyip Erdogan a exprimé sa profonde gratitude pour l’appel téléphonique et les condoléances.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a déclaré que selon ses instructions, un groupe de 420 secouristes avait déjà été envoyé dans le pays frère et les secouristes azerbaïdjanais commenceraient immédiatement à travailler avec leurs confrères turcs dès leur arrivée sur les lieux.

Le président Ilham Aliyev a souligné qu’une aide de fournitures nécessaires serait envoyée très prochainement dans le pays frère.

Le président Erdogan a exprimé sa gratitude à son homologue Aliyev et au peuple azerbaïdjanais pour ce soutien fraternel.