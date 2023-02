Le Complexe international du roi Salmane poursuit ses initiatives pour renforcer la présence de l'arabe dans les organisations internationales avec une édition spéciale de l'OCI

Bakou, 6 février, AZERTAC

Le complexe Internationale Roi Salmane pour la Langue Arabe a publié un livre documentaire intitulé "La Langue Arabe dans l'OCI", dans le but de suivre la réalité de la langue arabe dans cette organisation internationale et ses différents organes.

Le lancement du livre est intervenu lors du "Forum de la langue arabe pour les peuples islamiques" organisé par l'Académie à Djeddah jeudi dernier (2 février 2023) en coopération avec l'Organisation de la coopération islamique.

La publication du livre s'inscrit dans le cadre des initiatives du Roi Salman Global Complex pour permettre la langue arabe dans les organisations internationales, soutenir les voies de la traduction arabe et construire des politiques linguistiques qui soutiennent la réalité de la langue arabe, sur la base de la vision du Royaume d'Arabie saoudite sous la direction du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et de son prince héritier, président Le Conseil des ministres, le prince Mohammed bin Salman, pour diffuser l'arabe au niveau mondial, en service de la langue du Saint Coran.

Dans le cadre de cette vision, l'Académie a tenu les 6 et 7 décembre 2022, sa conférence internationale sur « La langue arabe dans les organisations internationales » sous le généreux patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, avec la participation et présence d'un groupe de ministres arabes de la culture, de chefs et de responsables d'organisations internationales et d'un groupe d'universitaires, de penseurs et de personnes intéressées par la langue arabe.

Les initiatives mondiales du complexe comprenaient la plus grande organisation internationale, les Nations Unies et ses divers organes, alors que le complexe célébrait la Journée internationale de la langue arabe 2022, au siège des Nations Unies à New York, en coopération avec la délégation permanente du Royaume d'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies, sous le titre "Langue arabe à l'Organisation des Nations Unies : manifestation 50 ans".

La célébration, qui s'est tenue les 19 et 20 décembre 2022, sous les auspices du prince Badr bin Abdullah bin Farhan, ministre saoudien de la culture et président du conseil d'administration du complexe, comprenait des sessions spécialisées présentées par un certain nombre d'éminents personnalités et experts linguistiques, sur « le pluralisme linguistique et culturel aux Nations Unies », la traduction de et vers l'arabe aux Nations Unies et la marche de la langue arabe aux Nations Unies.

Il comprenait également des tables rondes sur « la gestion linguistique dans les médias sociaux », « la langue arabe et les arts » et « les principes de la traduction dans les organisations internationales ».

La dernière édition de l'Assemblée spéciale de l'OCI s'inscrit dans le prolongement de ces initiatives qualitatives visant à promouvoir l'utilisation de la langue arabe dans cette organisation qui compte 57 États membres et qui est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies.

En présentant le livre, le Dr Abdullah Al-Washmi, secrétaire général du King Salman Global Complex, a affirmé que la publication s'inscrit dans le cadre "d'une déclaration des efforts du Royaume d'Arabie saoudite pour soutenir la présence de la langue arabe dans l'organisation et ses divers organes, pour faire avancer ses tâches dans la promotion de l'action islamique conjointe dans divers domaines."

Al-Washmi a indiqué que le livre se veut "une référence pour tout ce qui concerne le renforcement de la présence de la langue arabe dans l'OCI".

Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, a confirmé dans un discours qu'il a présenté pour la publication que le livre reflète la réalité de la langue arabe dans les couloirs de l'organisation et la connaissance et l'enrichissement culturel, appelant à redoubler d'efforts pour contribuer à renforcer la présence de cette langue riche et créative dans les enceintes internationales.

Le livre comprenait un certain nombre de recherches pour surveiller la réalité de l'utilisation de la langue arabe dans l'organisation, en gardant à l'esprit que la langue arabe est l'une des trois langues officielles de l'organisation, avec l'anglais et le français.

Dans une recherche intitulée : "La langue arabe dans les organisations internationales : l'Organisation de la coopération islamique comme modèle ; réalité et perspectives", le représentant permanent saoudien auprès de l'Organisation, le Dr. Saleh alsuhaibani a traité Les initiatives entreprises par l'organisation et ses institutions pour soutenir l'utilisation de l'arabe et favoriser sa diffusion.

Le Dr Al-Suhaibani a souligné dans ses recherches que l'avenir de la langue arabe dans l'OCI dépend de l'étendue de l'engagement du groupe arabe à parler sa langue et à en être fier dans le cadre de l'organisation et de ses différents organes. , ainsi que la rédaction de ses notes et discours dans cette langue et l'adoption d'initiatives spécifiques pour renforcer sa présence.

Il a souligné que cela ne se fait que dans la coordination, l'intégration et la coopération entre les pays de ce groupe ainsi que certaines institutions régionales arabes concernées par ce domaine.

Dans son étude sur « La langue arabe à l'UNA et ses agences membres : suivi et analyse », le directeur général par intérim de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA), le professeur Mohammad bin Abd Rabbo Al-Yami, a fourni une observation détaillée de la présence de l'arabe dans les activités, les conférences, les structures administratives et exécutives de l'UNA, en plus des contributions de l'Union à la promotion de l'utilisation de la langue arabe dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique.

L'étude d'Al-Yami comprenait également un examen complet des utilisations de la langue arabe dans les agences de presse membres (57 agences officielles), en termes de sources de contenu, de défis de préparation et de médias utilisés dans sa présentation, en plus des questions linguistiques liées à l’édition et à la traduction.

Al-Yami a fait des recommandations pour améliorer le contenu en arabe dans les agences de presse des pays islamiques non arabophones, dans le but d'aider les décideurs politiques des États membres à prendre les meilleures décisions à cet égard.

Dans sa recherche "La langue arabe dans l'OCI", le Dr Hisham Khojaly a discuté du statut de la langue arabe dans les organisations internationales, que ce soit à l'ONU ou à l'OCI, et de la nécessité de faire la distinction entre la langue officielle et la langue de travail dans la terminologie des organisations internationales.

Le Dr Khojaly a retracé en détail les utilisations de la langue arabe dans l'OCI et ses organes à travers les documents internes et externes de l'organisation, les discours du Secrétaire général, le contenu des sites Web, des conférences et des événements.

Khojaly a évoqué le rôle des universités affiliées à l'organisation dans la diffusion de la langue arabe dans les régions qu'elle dessert et la nécessité de coopérer avec un certain nombre d'institutions internationales travaillant pour soutenir et diffuser la langue arabe.

Dr. Majdi Haj Ibrahim a abordé la "Présence de la langue arabe dans l'Organisation mondiale de l'éducation et de la culture islamique - ISESCO", passant en revue les efforts de l'organisation pour organiser de nombreuses conférences, séminaires et cours de formation dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe, publier des livres, revues scientifiques et traductions en arabe.

Ibrahim a également évoqué les projets de l'ISESCO au service de l'arabe, tels que le projet "Ecrire les langues des peuples islamiques dans la lettre coranique" et la création de plusieurs chaires universitaires, présentant des recommandations et des propositions pour renforcer la présence de la langue arabe. dans les organisations internationales.

Le livre comprenait un bref document préparé par le Groupe de la Banque islamique de développement, pour présenter les efforts déployés par la Banque pour soutenir la langue arabe en mettant en place des programmes, des projets et des initiatives visant à autonomiser la langue arabe et en soutenant la création d'écoles de base et l'enseignement professionnel et les instituts de formation des professeurs de langue arabe dans les sociétés musulmanes d'Afrique.

Dans un "bref document sur la langue arabe dans l'Union des radios et télévisions des pays de l'OCI le président de l'Union, le Dr Amr Al-Laithi, a passé en revue les initiatives de l'agence pour préserver la langue arabe dans les médias.

Al-Laithi a également évoqué le langage médiatique et le rôle de la mondialisation dans l'ouverture des langues les unes aux autres, faisant référence au rôle du journalisme dans la préservation de la langue.

Le directeur exécutif du Fonds de solidarité islamique, M. Ibrahim bin Abdullah Al-Khuzaim, a évoqué le "rôle du Fonds de solidarité islamique de l'OCI dans la diffusion et la consolidation des règles de la langue arabe", se référant à cet égard à la création de facultés de langue arabe dans certaines universités et le soutien aux activités des institutions liées à la diffusion et à l'enseignement de la langue arabe.

Le livre comprenait des articles et des études qui examinaient la présence de la langue arabe dans un certain nombre d'organes de l'OCI, tels que le "Centre de recherche statistique, économique et sociale et de formation pour les pays islamiques (SESRIC)" où le directeur du Centre, M. Nabil Dabour, et M. Fadi Farasin, ont traité des contributions du centre à la publication d'études scientifiques liées aux questions économiques et de développement dans les États membres en langue arabe.

Le livre comprenait également un examen de la réalité de la langue arabe au Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamiques (IRCICA), le Comité islamique pour le Croissant international, la Fédération internationale des scouts musulmans et l'Université islamique d'Ouganda.

Il convient de noter que l'Académie internationale du roi Salmane pour la langue arabe a été créée par une décision du Conseil des ministres saoudiens en septembre 2020, et vise à être une référence mondiale dans les domaines de la langue arabe et de ses applications en publiant des recherches spécialisées. et livres en langue arabe, tests et normes arabes et intelligence artificielle en langue arabe Conférences et expositions, blogs et dictionnaires, centres d'apprentissage de la langue arabe et campagnes médiatiques promouvant la valeur de la langue arabe et soutenant l'enrichissement du contenu arabe.