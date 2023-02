Séismes en Türkiye : le bilan dépasse les 8 574 morts MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 8 février, AZERTAC

« Au moins 8 574 personnes ont trouvé la mort et 49 133 autres ont été blessées après les tremblements de terre dans le sud de la Türkiye, qui ont également été ressentis dans les pays voisins, notamment en Syrie et au Liban », a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de son déplacement à Kahramanmaras pour superviser les opérations de secours.

Il a ajouté que 6 444 bâtiments s’étaient effondrés à la suite des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 survenus en l’espace de moins de 10 heures.

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé mercredi que de nouvelles habitations seraient construites d’ici un an dans les 10 provinces touchées par le séisme.

12:26

Au moins 6 234 personnes sont mortes et 37 011 autres blessées après les deux puissants tremblements de terre qui avaient secoué lundi le sud de la Türkiye, a indiqué mercredi la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD).

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 de lundi, centrés dans la province de Kahramanmaras, ont frappé 10 provinces et touché plus de 13 millions de personnes.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Türkiye en l'espace de moins de 10 heures.

Plus de 79 100 personnes des équipes de recherche et de sauvetage mènent actuellement des opérations sur le terrain, annonce l'AFAD dans un communiqué.

« À la suite des discussions avec le ministère turc des Affaires étrangères, 5 309 personnes venues d'autres pays pour apporter leur aide ont été envoyées dans les zones sinistrées », ajoute le communiqué.

Outre les équipes de secours, des couvertures, des tentes, de la nourriture et des équipes de soutien psychologique ont également été envoyées dans les zones touchées.

L'AFAD ajoute qu'un total de 50 818 tentes familiales ont été installées pour abriter les sinistrés.

Pour que les opérations de recherche et de sauvetage puissent être menées rapidement, la Türkiye a déclaré mardi l'état d'urgence pour trois mois dans dix provinces concernées, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

10:02

Le bilan des tremblements de terre dévastateurs ayant frappé le sud de la Türkiye lundi, s’est alourdi à 5 894 morts, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay aux premières heures de mercredi, indique l’Agence Anadolu.

Intervenant lors d'une conférence de presse, Fuat Oktay a estimé à 34 810 le nombre de blessés suite aux violents tremblements de terre survenus dans la province de Kahramanmaras.

Les autres provinces touchées par les séismes sont Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir et Kilis.

Les séismes ont également touché la Syrie voisine, où 1 622 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées.