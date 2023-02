Ilham Aliyev rend visite à l’ambassade de Türkiye à Bakou pour présenter ses condoléances VIDEO

Bakou, 8 février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rendu visite, mercredi 8 février, à l’ambassade de Türkiye à Bakou pour présenter ses condoléances à la suite des puissants séismes qui avaient frappé le pays frère, faisant de nombreux morts.

A son arrivée à l’ambassade, le président azerbaïdjanais a été accueilli par l’ambassadeur Cahit Bagci.

Après avoir signé le registre de condoléances, le président Ilham Aliyev a eu une conversation avec l’ambassadeur.

Le président Ilham Aliyev a dit :

- Je réitère mes condoléances. C'est une grande catastrophe, un immense drame. Des gens innocents ont été tués et blessés.

Vous savez que l’Azerbaïdjan, comme toujours, a été aux côtés de la Türkiye, pays frère, dès les premières minutes. Comme toujours, nous avons montré notre soutien et notre solidarité. Si nous avons pu aider au moins un peu à éliminer les conséquences de ce drame cruel, c’est un honneur pour nous. La Türkiye est toujours avec nous dans les bons moments ainsi que dans les moments difficiles.

Cet horrible tremblement de terre nous a beaucoup attristés. En d’autres termes, cela a causé de grandes souffrances morales à chacun de nous. Nous partageons la douleur de nos frères. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Quand j’ai téléphoné à mon cher frère, Monsieur le Président, pour lui exprimer mes condoléances, j’ai dit que nous étions de tout cœur avec vous. Vous savez que des équipes sont constamment envoyées en Türkiye. Parallèlement, des médecins, des secouristes et des volontaires y sont envoyés et continueront d’être envoyés

Vous savez que le peuple azerbaïdjanais apporte volontairement tout ce qu’il a pour soutenir ses frères. Quelqu'un apporte une couverture, quelqu’un apporte un matelas et quelqu’un d’autre apporte un manteau. Les gens sont prêts à partager tout ce qu’ils ont. Nous démontrons une fois de plus au monde entier que de vraies relations de fraternité existent non seulement au niveau interétatique, non seulement au niveau des chefs d’État, mais aussi au niveau des peuples, et c’est naturel.

Nos organismes publics apportent également leur soutien. La Fondation Heydar Aliyev a déjà lancé une initiative majeure. Toutes les possibilités de la Fondation, toutes les personnes travaillant pour la Fondation ont déjà rejoint cette campagne d’aide.

D'après les informations que j’ai reçues, des entreprises privées sont déjà intervenues et se sont mises à fournir une assistance financière et technique. Sur mes instructions, la SOCAR, notre plus grande entreprise, a commencé à apporter son soutien. Comme vous le savez peut-être, la SOCAR a de nombreuses activités et de grandes opportunités en Türkiye. C’est également une société turque et elle essaie et continuera d'essayer d'aider avec toutes les possibilités dont elle dispose.

Je sais que les représentants de nos organismes publics sont également actifs dans l’organisation de l’aide humanitaire au sein de leurs institutions, et nous ne pouvons que nous en réjouir. C’est-à-dire, tout le peuple azerbaïdjanais est aujourd’hui aux côtés du peuple turc frère.

Sur mes instructions, toutes les questions d’aide seront gérées à partir d’un seul centre, et le chef de l’Administration présidentielle en a été informé. De plus, nos hôpitaux disposent de toutes les conditions pour le traitement de nos frères et sœurs blessés. Des lits ont déjà été attribués à Bakou et dans d’autres villes, y compris la République autonome du Nakhtchivan, et en cas de nécessité, nous sommes prêts à faire venir des patients.

En parallèle, un grand groupe de volontaires est déjà en route. Nous avons de grands groupes de volontaires - à la fois des volontaires travaillant pour la Fondation Heydar Aliyev et des volontaires de l’ASAN, c'est-à-dire qu'ils sont toujours les premiers à fournir de l’aide lorsqu’une catastrophe se produit en Azerbaïdjan, par exemple, cela a été le cas pendant le tremblement de terre survenu à Chamakhy, Aghsou, Ismayilli. Ils sont en route maintenant.

Je suis sûr que la Türkiye sortira de cette épreuve amère avec honneur et y fera face. Mais c'est un drame incroyablement immense. Chaque vie sauvée semble sauver le monde pour nous. Encore une fois, les sauveteurs de Türkiye, d'Azerbaïdjan et d'autres pays font un excellent travail. Bien sûr, le fardeau principal, le fardeau moral incombe ici au gouvernement turc. Mon frère, l'honorable président turc, a immédiatement donné toutes les instructions et envoyé tous les ministres dans les zones sinistrées, et je suis sûr que l'État turc fort et puissant surmontera cette difficulté et poursuivra ses efforts dans la conduite des opérations de recherche et de sauvetage. Après cela, bien sûr, nous sommes prêts à participer aux travaux de restauration. Autrement dit, la Türkiye et l'Azerbaïdjan sont déjà comme les cinq doigts de la main, un cœur et une âme. Nous le voyons comme ça, les citoyens de Türkiye et d'Azerbaïdjan le voient aussi comme ça. C'est un grand honneur pour nous d'être avec la Türkiye en ces jours difficiles.

Permettez-moi de répéter que nous espérons que cela ne se reproduira plus. Qu'Allah ait les âmes de tous ceux qui ont péri, accorde la patience à leurs proches. Les catastrophes naturelles se produisent et personne n'y est à l'abri. Mais les mesures rapides et agiles prises par l'État turc ont une fois de plus montré que le facteur humain est l’essentiel pour le gouvernement turc. En même temps, cette épreuve difficile montrera une fois de plus la force de la Türkiye au monde entier. Cela n'ébranlera pas notre peuple frère et n'affectera pas la volonté de l'État turc. L'État turc est un État fort et il montre sa force dans la lutte contre cette catastrophe.