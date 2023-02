Le président Ilham Aliyev : Tout le peuple azerbaïdjanais est aujourd'hui aux côtés du peuple turc frère

Bakou, 8 février, AZERTAC

« D'après les informations que j’ai reçues, des entreprises privées sont déjà intervenues et se sont mises à fournir une assistance financière et technique. Sur mes instructions, la SOCAR, notre plus grande entreprise, a commencé à apporter son soutien. La SOCAR essaie et continuera d’essayer d’aider avec toutes les possibilités dont elle dispose », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa conversation avec l’ambassadeur de Türkiye à Bakou, Cahit Bagci, au cours de sa visite dans l’ambassade du pays frère en Azerbaïdjan.

Le président de la République a dit : « Je sais que les représentants de nos organismes publics sont également actifs dans l’organisation de l’aide humanitaire au sein de leurs institutions, et nous ne pouvons que nous en réjouir. C’est-à-dire, tout le peuple azerbaïdjanais est aujourd’hui aux côtés du peuple turc frère.