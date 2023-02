L’Azerbaïdjan et le Vietnam discutent de leur coopération en matière d’énergie

Bakou, 8 février, AZERTAC

Le ministre de l’Énergie Perviz Chahbazov a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam en Azerbaïdjan, Dang Minh Khoi.

Le ministre a félicité l’ambassadeur pour sa nouvelle nomination et lui a souhaité plein succès dans ses futures activités en faveur de développement des relations azerbaïdjano-vietnamiennes, a-t-on appris auprès du service de presse du ministère de l’Energie.

Au cours de l’entretien, il a été noté qu’il existait un grand potentiel pour le développement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, l’énergie y comprise. Les possibilités d’élargir les relations entre les entreprises azerbaïdjanaises et vietnamiennes ont été mises en valeur, des démarches perspectives dans le domaine du pétrole et du gaz ont été envisagées. L’accent a été mis sur l’importance d’améliorer la base juridique entre les deux pays en vue de développement des relations.

Les discussions ont également porté sur les activités de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-vietnamienne sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique et le travail accompli durant la période écoulée depuis la dernière réunion tenue à Bakou, et un échange de vues a eu lieu sur l’organisation de la prochaine réunion au Vietnam.