Au moins 16 170 personnes tués puissants tremblements de terre dans le sud de la Turquie MIS A JOUR

Au moins 16 170 personnes ont été tuées et 64 194 autres blessées à la suite des deux violents tremblements de terre qui avaient secoué le sud de la Turquie en début de semaine, a déclaré jeudi le président Recep Tayyip Erdogan en marge de son déplacement dans les zones touchées.

Selon lui, toutes les organismes publics et tout le peuple turc sont mobilisés.

Il convient de noter que la décision de déclarer l'état d'urgence pour trois mois dans 10 provinces touchées par le séisme a été approuvée par la Grande Assemblée nationale.

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé que le dernier bilan des tremblements de terre ayant frappé le sud de la Türkiye s'était élevé à 14 014 morts et 63 794 blessés.

Le Chef de l’État turc a fait des déclarations, jeudi, après avoir inspecté le campement installé à Gaziantep pour accueillir les sinistrés.

« Nous avons mobilisé toutes nos ressources dès le départ. L'État travaille avec toutes ses institutions, notamment l'AFAD (Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences), et tous ses moyens », a-t-il déclaré.

Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'au moins 14 014 personnes avaient trouvé la mort et 63 794 autres avaient été blessées après les tremblements de terre dans le sud de la Türkiye, qui avaient également été ressentis dans les pays voisins, notamment en Syrie et au Liban.

Il a fait savoir que l’objectif de l’État est de construire, en un an, des immeubles de 2, 3 ou 4 étages maximum dans les 10 provinces touchées, pour remplacer les bâtiments effondrés.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, les travaux ont débuté pour installer des conteneurs et maisons préfabriquées dans les provinces touchées. Certains pays, comme le Qatar, ont dans ce sens annoncé l’envoi de milliers de conteneurs en Türkiye, et en Syrie.

Au moins 12 873 personnes sont mortes et 62 937 autres blessées après les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué lundi le sud de la Türkiye, a indiqué jeudi matin la Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgences (AFAD), selon l’Agence Anadolu.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 de lundi, centrés dans la province de Kahramanmaras, ont frappé 10 provinces et touché plus de 13 millions de personnes.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Türkiye en l’espace de moins de 10 heures.

Plus de 113 201 personnes sont mobilisées sur le terrain, dont 24 727 secouristes des équipes de recherche et de sauvetage, a précisé l’AFAD dans un communiqué.

« À la suite des discussions avec le ministère turc des Affaires étrangères, 5 709 personnes venues d'autres pays pour apporter leur aide ont été envoyées dans les zones sinistrées », ajoute le communiqué.

Outre les équipes de secours, des couvertures, des tentes, de la nourriture et des équipes de soutien psychologique ont également été envoyées dans les zones touchées.

L’AFAD ajoute qu'un total de 137 929 tentes familiales ont été installées pour abriter les sinistrés.

Pour que les opérations de recherche et de sauvetage puissent être menées rapidement, la Türkiye a déclaré mardi l’état d'urgence pour trois mois dans dix provinces concernées, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

La Türkiye observe un deuil national de sept jours après les tremblements de terre dévastateurs.

Le bilan des puissants tremblements de terre survenus dans le sud de la Türkiye a dépassé les 12 000, a annoncé jeudi Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences de Türkiye (AFAD).

L’AFAD a déclaré que 12 391 personnes avaient été tuées et 62 914 autres blessées à la suite des tremblements de terre de lundi centrés dans la province de Kahramanmaras.

Les autres provinces du sud et de l'est de la Türkiye qui ont été touchées par les séismes sont Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir et Kilis.

Plus de 6 000 bâtiments se sont effondrés en raison des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui s’étaient produits en moins de 10 heures.

Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par les tremblements de terre.

Pour que les opérations de recherche et de sauvetage soient menées rapidement, la Türkiye a annoncé mardi un état d'urgence de trois mois dans les provinces touchées par le séisme.