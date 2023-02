L’ICESCO organise au Bangladesh un atelier sur le concept de la quatrième révolution industrielle

Bakou, 9 février, AZERTAC

Le Secteur des Sciences et de la Technologie relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) organise, en coopération avec la Commission nationale bangladaise pour l’UNESCO, un atelier sur le concept de la quatrième révolution industrielle aux fins de sensibilisation à l’importance des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans la promotion des politiques économiques et du développement durable au sein des États membres de l’ICESCO, selon le site Internet de l’organisation.

Lors de la séance d’ouverture de l’atelier de trois jours, dans les travaux ont été lancés mardi 7 février 2023 à Dhaka en présentiel, Dr Adel Smeda, expert au Secteur des Sciences et de la Technologie, a fait une présentation par visioconférence sur les opportunités et les défis résultant de la quatrième révolution industrielle dans l’enseignement supérieur et le renforcement des capacités des jeunes, en soulignant que l’ICESCO soutient nombre d’initiatives et de programmes en matière de recherche scientifique, de technologies de l’information et de transformation numérique au sein de ses États membres, au premier rang desquels figure le Programme des villes intelligentes, résilientes et durables.

Les participants à l’atelier, dont des professeurs et des étudiants universitaires, des experts et des spécialistes en matière d’industrie, d’économie et de sciences, débattront de la nécessité de promouvoir les moyens et mécanismes d’exploitation des applications de l’intelligence artificielle, des mégadonnées, de l’Internet des objets, de la technologie blockchain, des technologies de réalité virtuelle et d’autres technologies numériques modernes pour renforcer les programmes d’enseignement et les politiques économiques.