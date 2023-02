Le Directeur général de l’ICESCO reçoit André Azoulay, conseiller du Souverain du Royaume du Maroc

Bakou, 9 février, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président-fondateur de l’Association Essaouira Mogador, et discuté avec lui des aspects de modernisation et de développement que l’Organisation connait, ainsi que des moyens de renforcer la coopération entre celle-ci et l’Association dans les domaines d’intérêt commun, selon le site web de l’ICESCO.

Au début de la réunion, tenue mercredi 8 février 2023 au siège de l’ICESCO à Rabat, Dr AlMalik a exprimé ses remerciements et sa gratitude à M. Azoulay pour sa participation à plusieurs conférences et activités organisées par l’ICESCO en 2022, et sa volonté d’établir une coopération fructueuse entre l’Organisation et l’Association Essaouira dans de nombreux domaines.

Le Directeur général a également présenté les principaux axes de la vision et les orientations stratégiques de l’ICESCO qui a connait de nombreux progrès durant les trois dernières années. Il a aussi indiqué que l’Organisation adopte une approche d’ouverture sur tous, et vise à consolider les valeurs de paix et de tolérance, à promouvoir le dialogue civilisationnel, et à être au service de l’humanité grâce à ces différentes initiatives, programmes et activités, sans discrimination entre les bénéficiaires de ces programmes.

De son côté, M. André Azoulay a salué les efforts de l’ICESCO en matière de réalisation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale, ainsi que ses programmes de formation des jeunes au leadership. Il s’est aussi félicité des progrès et transformations positifs au niveau de l’Organisation et son adoption d’une vision prospective.

À l’issue de l’entretien bilatéral, Dr AlMalik et M. Azoulay se sont joints à la réunion élargie, à laquelle ont participé Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, et un certain nombre de chefs de secteurs et de départements de l’Organisation. Y ont été passés en revue les principaux programmes et projets actuellement mis en œuvre par l’ICESCO pour soutenir ses États membres dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Au terme de la réunion, les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération entre l’ICESCO et l’Association Essaouira Mogador, et ont convenu de poursuivre la coordination pour organiser une conférence internationale conjointe sur l’arganier, et de publier une étude du Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO sur l’avenir de la ville d’Essaouira.

Par la suite, Dr AlMalik a accompagné M. Azoulay dans une visite de l’Exposition et du Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, que l’ICESCO abrite actuellement, en partenariat avec la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc.

À l’issue de la visite, M. Azoulay a exprimé son admiration pour les pièces exposées dans les différents pavillons et sections de l’Exposition, et pour les techniques d’affichage modernes qui racontent et documentent en détail la Sîrah du Prophète Mohammad (PSL), indiquant que cet édifice scientifique contribue à la promotion de la tolérance entre les religions.