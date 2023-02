Catastrophe du siècle en Türkiye : le bilan des séismes s’élève à 18 342 morts MIS A JOUR

Bakou, 10 février, AZERTAC

Au moins 18 342 personnes sont mortes et 74 242 autres ont été blessées par deux forts tremblements de terre qui avaient secoué le sud de la Türkiye lundi, a annoncé vendredi la Direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD).

Au total, 75 780 personnes ont été évacuées des régions touchées par le séisme, a indiqué l’AFAD dans un communiqué.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi que les tremblements de terre dans le sud de Türkiye pouvaient être décrits comme "la catastrophe du siècle" et que l’Etat avait mobilisé tous ses moyens pour aider les victimes.

Pour inspecter les efforts de recherche, de sauvetage et de secours en cours, Erdogan s’est jusqu’à présent rendu à Kahramanmaras, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye et Kilis, où il a rencontré des victimes du tremblement de terre.

Le parlement turc a approuvé jeudi un état d’urgence de trois mois dans les 10 provinces concernées pour accélérer les efforts d’aide.

Le pays observe également sept jours de deuil national à la suite de la catastrophe.

Les condoléances ont afflué du monde entier exprimant leur solidarité avec Türkiye, de nombreux pays envoyant des équipes de secours et de l’aide.

09:55

Le vice-président de la République de Türkiye, Fuat Oktay, a fait état, jeudi, de 17 674 décès, à la suite des séismes dévastateurs qui ont frappé le sud du pays, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Oktay a ajouté lors d'une conférence de presse au siège de la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD) dans la capitale, Ankara, que le nombre de blessés s’élève désormais à 72 879.

Il a souligné que les opérations de recherche et de sauvetage sont terminées dans les provinces de Kilis et Sanliurfa, alors qu'elles ont été en grande partie achevées dans les provinces de Diyarbakir, Adana et Osmaniye.

Il a indiqué que 29 622 secouristes sont mobilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage, dont 6 479 ont été dépêchés par 75 pays.

Fuat Oktay a remercié les pays qui ont envoyé des équipes de recherche et de sauvetage en Türkiye.

Au total, 120 344 personnes sont à pied d’œuvre dans les régions sinistrées, a affirmé le vice-président turc.

Il a fait savoir, en outre, que les équipes de secours ont extirpé des décombres 121 personnes en vie, au cours des dernières 24 heures.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré mardi 7 février 2023 l’état d’urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par les séismes.

Les dix provinces sinistrées sont Kahramanmaras, Adiyaman, Diyarbakir, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adana et Hatay.