L’ICESCO et l’Organisation internationale du travail examinent le renforcement de la coopération en matière sociale et humanitaire

Bakou, 10 février, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu une réunion avec l’Organisation internationale du travail (OIT) aux fins d’examen des moyens de renforcement de la coopération entre les deux institutions et de mise en œuvre des programmes et des activités conjointes en matière d’action sociale et humanitaire pour parvenir au développement durable, selon le site Internet de l’ICESCO.

Ont représenté l’ICESCO à la réunion tenue mercredi 8 février 2023 par visioconférence, Mme Amira Elfadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, Dr Raheel Qamar, Chef du Secteur des Sciences et de la Technologie, Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des Sciences humaines et sociales, et M. Mohamed Hedi Shili, Chef du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, tandis que l’Organisation internationale du travail a été représentée par Dr Giovanni De Cola, Conseiller du Directeur général adjoint pour les opérations de terrain et les partenariats, et Mme Christine Maria Shapira, spécialiste en chef de la coopération multilatérale.

Au cours de la réunion, Mme Amira Elfadil a souligné l’importance de la coordination et de l’accord sur les clauses du mémorandum d’entente proposé entre l’ICESCO et l’OIT, lequel portera sur des questions d’intérêt commun entre les deux organisations, notamment la justice sociale, l’égalité au travail, la création d’emplois décents, la promotion des métiers de demain, la lutte contre le travail des enfants et leur protection, le renforcement de la santé mentale au travail et la formation en matière de prospective.

Pour sa part, Dr. Giovanni De Cola a affirmé la volonté de l’OIT de coopérer avec l’ICESCO pour remédier aux problèmes sociaux, autonomiser les femmes, promouvoir les emplois décents, développer les compétences des jeunes et les orienter vers les métiers de demain.

À l’issue de la réunion, les deux parties ont convenu des mécanismes de formation des équipes de travail pour élaborer et mettre en œuvre le mémorandum d’entente qui sera signé entre les deux organisations, sur la base d’un plan d’action clairement défini.