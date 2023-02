Türkiye : toute une famille sauvée des décombres 102 heures après le séisme

Bakou, 10 février, AZERTAC

Les équipes de secours ont réussi, ce vendredi, à extraire 8 personnes, dont une famille de 6 personnes, toutes piégées sous les décombres dans les provinces de Hatay, Gaziantep et Kahramanmaras.

Les secouristes se sont assurées que les 8 personnes étaient vivantes sous les décombres d'un immeuble à Iskenderun, redoublant d’efforts ils ont réussi à extraire la famille Okai : la mère Qadir, la mère Yasmin, et les enfants Arda (15 ans), Zilan (22 ans), Helen (24 ans) et Dylan (19 ans).

Les équipes poursuivent leurs travaux pour dégager deux personnes toujours piégées sous les décombres.

À Gaziantep, Murat Vural, 66 ans, a été dégagé des décombres de sa maison, après 103 heures depuis le tremblement de terre.

Dans un même contexte, les équipes de recherche et de sauvetage azerbaïdjanaises ont réussi à secourir une fille syrienne, Aisha Mustafa (15 ans), de sous les décombres de sa maison à Kahramanmaras, après 103 heures du tremblement de terre.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Türkiye et la Syrie, au petit matin du lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.