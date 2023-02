Moments d’une vie dédiée au peuple : 1980

Bakou, 10 février, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 4 février. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a présenté un exposé lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 29 février. Il a prononcé un discours à la cérémonie de dévoilement de la statue d’Imadeddin Nassimi à Bakou.

Le 25 mars. Il a assisté à la cérémonie consacrée au 80e anniversaire de la naissance de l’Ecrivain du peuple, Suleyman Rahimov.

Le 15 mai. Il a remis des prix à des personnalités du monde de la culture azerbaïdjanaise.

Les 21-24 mai. Il a prononcé un discours lors de la réunion des militants du parti et de l’économie lors de sa visite en République socialiste soviétique autonome du Nakhtchivan.

Le 28 mai. Il a prononcé un discours lors de la réunion des employés des établissements d’enseignement supérieur au niveau de la république.

Le 9 juin. Il a prononcé un discours à la réunion régionale des ouvriers agricoles de la république.

Le 7 juillet. Il a tenu des réunions régionales des viticulteurs de la république.

Le 20 août. Il a prononcé un discours lors de la réunion des militants du parti et de l’économie au niveau de la république.

Le 25 août. Il a assisté à la cérémonie consacrée à l’envoi solennel des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de l’URSS.

Le 5 septembre. Il s’est familiarisé avec les exploitations cotonnières de la région de Berdé.

Le 15 septembre. Il a prononcé un discours lors de la réunion des militants du parti et de l’économie des régions viticoles.

Le 4 octobre. Il a prononcé un discours lors de la réunion des militants du parti et de l’économie des régions productrices de coton.

Le 27 octobre. Il est intervenu lors de la Conférence sur la création des écrivains au niveau de l’Union.

Le 14 novembre. Il a prononcé une allocution au rassemblement des constructeurs de machines et des ingénieurs électriciens à Bakou.

Le 4 décembre. Il a remis des prix à des personnalités du monde de la culture.

Le 26 décembre. Il a prononcé une allocution lors de la cérémonie de remise des prix d’Etat à des personnalités scientifiques, littéraires, artistiques et des principaux producteurs.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.