Mehriban Aliyeva partage une publication liée à l'aide humanitaire aux sinistrés des séismes en Türkiye

Bakou, 10 février, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication relative à l’aide humanitaire accoudée aux sinistrés des tremblements de terre survenus en Türkiye.

« Nous sommes très attristés par l’alourdissement du bilan des tremblements de terre. J’implore Allah d’accorder sa miséricorde à ceux qui ont péri et je présente mes plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés ! Je suis convaincue que le peuple turc ne sera pas ébranlé par cette épreuve difficile grâce à sa volonté et sa détermination ! Qu’Allah le Très Haut protège notre monde ! Nous sommes avec toi, la Turquie ! », lit-on dans la publication.