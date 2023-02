Séismes en Türkiye : le bilan ne cesse de s’alourdir MIS A JOUR

Bakou, 11 février, AZERTAC

« Le bilan des tremblements de terre survenus en Türkiye s’est alourdi à 21 848 morts et 80 104 blessés », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de son déplacement à Sanliurfa.

Selon lui, 7 584 bâtiments ont été détruits et 12 617 autres gravement endommagés dans les 10 provinces touchées par les puissants séismes.

18:20

Dans les tremblements de terre survenus en Türkiye, 21 043 personnes ont trouvé la mort et plus de 80 000 personnes ont été secourues.

Ces chiffres ont été annoncés par le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de son déplacement à Diyarbakır.

Selon lui, 102 388 personnes ont été évacuées vers d’autres provinces.

Le chef de l’Etat a fourni des informations sur les mesures prises et à prendre en vue de l’élimination des conséquences du tremblement de terre et de l’assistance aux sinistrés.

Selon les dernières informations publiées par l’AFAD, 32 071 sauveteurs locaux et 8 294 sauveteurs étrangers, un total de plus de 166 mille personnes travaillent dans la zone touchée par la catastrophe naturelle. 102 274 tentes ont été installées pour les personnes touchées par le tremblement de terre.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

10:40

Le bilan des tremblements de terre ayant frappé le sud de la Türkiye s’est alourdi à 20 318 décès, selon les médias turcs.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter avait frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui avaient causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.