Séismes en Türkiye: le CDCM du Loiret mobilise toutes les mosquées de son département

Bakou, 11 février, AZERTAC

La communauté musulmane du Loiret, dans le centre de la France, s’est mobilisée en faveur des sinistrés des terribles tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Türkiye, lundi, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Comme l’ensemble de la communauté internationale, les musulmans du Loiret, à travers leurs mosquées organisés sous l’égide du Conseil Départemental du Culte Musulmans (CDCM), ne sont pas restés insensibles face à cette tragédie.

Lundi à l’aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d’un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé de nombreuses pertes de vies humaines et d’importants dégâts matériaux dans les deux pays.

Au moins 19 388 personnes ont perdu la vie et 77 711 autres ont été blessées, selon le dernier bilan annoncé par le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, ce vendredi.

Dans ce cadre, le CDCM du Loiret a lancé un appel à toutes les mosquées du département afin qu’elles organisent des collectes de dons après la prière du vendredi, encourageant notamment les différentes structures à mettre en place un dispositif qui permettra aux fidèles de pouvoir déposer leurs dons tout au long du week-end.

Le CDCM qui s’est donné pour mission depuis sa création de fédérer la force des associations cultuels du département du Loiret, compte parmi ses membres des mosquées de la communauté marocaine, turque, algérienne, tunisienne, sénégalaise et pakistanaise.

Son président, Mustapha Ettaouzani, a déclaré au correspondant de l’Agence Anadolu (AA), être heureux de constater l’élan de solidarité suscité par la tragédie vécue par « ses frères turcs et syriens ».

« Les conditions météorologiques, la destruction des immeubles et des infrastructures viennent frapper encore plus durement les survivants. J’espère que cet appel lancé par notre structure sera bénéfique et contribuera à apporter un peu de réconfort à tous nos frères durement éprouvés par cette épreuve », a-t-il insisté.

Le CDCM du Loiret a donné pour consigne aux différentes mosquées de faire parvenir les dons ainsi récoltés aux sinistrés à travers la DİTİB (Union Turco Islamique des Affaires Religieuses en France) ou bien le Secours Islamique.