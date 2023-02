Ilham Aliyev : En peu de temps, huit blocs de la centrale électrique de Minguétchévir ont été reconstruits

Bakou, 13 février, AZERTAC

« Au fil des années, toute infrastructure devient obsolète. La reconstruction de la centrale électrique de Minguétchévir était l'une des questions prioritaires, et le processus de reconstruction complète de la centrale a été lancé sur mes instructions en 2018 », a fait savoir le président Ilham Aliyev en prononçant un discours lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique, la plus grande de la période suivant le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

Le chef de l'Etat a dit : « En peu de temps, huit blocs ont été entièrement reconstruits et mis en service. Ainsi, en 2020, la centrale s’est mise à fonctionner avec sa capacité de production d’origine de 2 400 mégawatts. Je dois également noter qu’à la suite des travaux de restauration et de reconstruction, environ plus de 600 mégawatts d’électricité perdus ont été restaurés, ce qui équivaut en soi à la construction d’une nouvelle grande centrale.