Condoléances des dirigeants de l'UE après les tremblements de terre meurtriers en Türkiye

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, ont présenté leurs condoléances au président turc, Recep Tayyip Erdogan, à la suite des tremblements de terre meurtriers qui ont frappé cette semaine la région sud du pays, selon l’agence de presse Anadolu.

Lors d'entretiens téléphoniques avec le président Erdogan, Michel et Von der Leyen ont exprimé leurs condoléances pour les victimes des tremblements de terre de lundi dernier et ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a indiqué la direction de la communication de la présidence de la Türkiye, dans un communiqué publié dimanche.

"J'ai eu un entretien téléphonique avec le président Erdogan pour transmettre mes plus profondes condoléances au peuple de Türkiye suite aux pertes de vies humaines et aux destructions catastrophiques causées par le tremblement de terre dévastateur, et pour discuter d'un soutien supplémentaire", a déclaré Von der Leyen sur Twitter.

Michel a également exprimé ses condoléances, remerciant la Türkiye d'avoir assuré l'accès de l'aide humanitaire à la Syrie, dont certaines parties ont également été durement touchées par le tremblement de terre. La seule voie d'accès de l'aide à la Syrie passe actuellement par la Türkiye, via le passage frontalier de Cilvegozu.

"J'ai exprimé mes condoléances, ma solidarité et mon soutien au peuple de Türkiye lors d'un entretien téléphonique avec Recep Tayyip Erdogan. J'ai réaffirmé que la Türkiye n'est pas seule. L'UE et les États membres continueront à mobiliser leur soutien", a-t-il déclaré sur Twitter.

En Türkiye, plus de 29 000 personnes ont perdu la vie et plus de 80 000 autres ont été blessées, après les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé 10 provinces du sud le 6 février, affectant quelque 13 millions de personnes, selon les derniers bilans officiels.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les violents séismes.

En Syrie, au moins 3 500 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été blessées dans les provinces septentrionales d'Idleb, Lattaquié, Alep, Hama et Raqqa, selon des sources du régime et des responsables des secours dans les zones contrôlées par l'opposition.