Ilham Aliyev : Dans quelques années, les fonds investis à la centrale reviendront et le prêt sera remboursé

Bakou, 13 février, AZERTAC

« L’efficacité de la nouvelle centrale sera très élevée et on économisera considérablement le gaz naturel », a déclaré le président Ilham Aliyev alors qu'il prononçait une allocution lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique, la plus grande de la période d’indépendance de l’Azerbaïdjan.

« Je suis convaincu qu’à la suite de l’exploitation de cette centrale, les fonds investis reviendront dans quelques années et, en même temps, le prêt sera remboursé. C’est donc un projet réussi à tous points de vue », a souligné le président azerbaïdjanais.