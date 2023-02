Le président Ilham Aliyev : Nous construirons cette centrale avec des partenaires étrangers

Bakou, 13 février, AZERTAC

« Les énergies renouvelables bénéficient actuellement d’une plus grande priorité dans le monde, en Europe, y compris en Azerbaïdjan, et nous avons déjà obtenu de grands succès dans ce domaine. Néanmoins, les avantages des ressources traditionnelles et des centrales traditionnelles sont évidents », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique lundi 13 février.

« Je dois noter que nous allons construire cette centrale avec des partenaires étrangers. La cérémonie d’aujourd'hui se tient en présence du ministre italien du Développement économique, des entreprises et du Made in Italy. Je salue sincèrement l’honorable invité. En même temps, une entreprise chinoise participera à la construction de cette centrale. Donc, nous allons réaliser ce travail dans le cadre de la coopération étrangère », a souligné le chef de l'Etat.