Conversation téléphonique du Premier ministre azerbaïdjanais avec le vice-président turc

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan Ali Assadov et le vice-président de la République de Türkiye Fuat Oktay ont eu une conversation téléphonique lundi 13 février.

Au cours de la conversation téléphonique, l'avancement des travaux visant à éliminer les conséquences du fort tremblement de terre survenu dans le sud-est de la Türkiye a été discuté. Il a été souligné que les secouristes azerbaïdjanais poursuivaient leurs opérations de recherche et de sauvetage dans les zones sinistrées.

Fuat Oktay a une fois de plus exprimé sa profonde gratitude à l'État et au peuple azerbaïdjanais frères pour le soutien moral et humanitaire apporté à la Türkiye dès les premières heures du séisme.