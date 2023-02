Le président azerbaïdjanais : Le potentiel énergétique du Karabagh et du Zenguézour oriental libérés est en cours d'exploration

Bakou, 13 février, AZERTAC

« Les relations entre la société azerbaïdjanaise Azerenerji et l’entreprise italienne Ansaldo y jouent un rôle clé. Je dois attirer votre attention sur le fait que les contrats entre les sociétés Azerenerji et Ansaldo ont été signés immédiatement après la Seconde guerre du Karabagh », a dit le président Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique, la plus grande de la période suivant le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

« À une époque où des travaux de construction et de restauration à grande échelle sont en cours dans le Karabagh et le Zenguézour orientale libérés, le potentiel énergétique de ces régions est tout d’abord exploré et Ansaldo et Azerenerji œuvrent dans cette direction dans le cadre de ce partenariat », a souligné le chef de l’Etat.