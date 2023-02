Bakou, 13 février, AZERTAC

Je suis sûr que nous atteindrons nos objectifs dans toutes les directions, et tout comme les projets pétroliers et gaziers, l'électricité de l'Azerbaïdjan sera également livrée à l'Europe, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique, la plus grande de la période suivant le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a indiqué : « A cet égard, un accord pertinent a été signé en décembre de l'année dernière, et le potentiel de l'Azerbaïdjan, y compris le potentiel d'énergie verte, ouvrira de nouvelles opportunités pour l'Europe. »